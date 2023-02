Gebrochenes Bein: Arabella Kiesbauer erholt sich nach Unfall

Arabella Kiesbauer (53) ist wohl wieder auf dem Weg der Besserung! Die Moderatorin musste gerade erst ihren Urlaub in den österreichischen Bergen abbrechen. Auf der Skipiste stürzte sie unglücklich. Der Notarzt sammelte sie noch auf der Piste ein und brachte sie in ein Krankenhaus. Jetzt meldet sie sich mit einem Update bei ihren Fans: Arabella hat die Operation an ihrem Knie gut überstanden.

Bei Instagram meldet Arabella sich jetzt nach ihrer Operation zu Wort. "Zwei Stunden Operation gut überstanden – langsam werde ich wieder richtig munter. Ab heute volle Konzentration auf die Heilung meines frisch verschraubten Knies", meint die 53-Jährige. Ihren Followern erklärt sie, dass man ihr zwölf Schrauben und eine Platte einsetzen musste, um den kaputten Knochen zu reparieren. "Ob ich so je wieder ohne Bimmeln durch die Airport-Security komme?", fragt sie scherzhaft.

Um sich Zeit für ihre Heilung zu nehmen, ist es gut möglich, dass Arabella eine Pause von ihrem Job als Moderatorin einlegen muss. Seit 2021 steht die gebürtige Wienerin wieder im Talkshow-Studio, und die Branche kennt sie gut. Vergangenes Jahr hatte sie ihre Anfangszeit vor der Kamera reflektiert und fand, dass die Qualität der Shows meist unter dem Konkurrenzdruck gelitten habe.

Arabella Kiesbauer im Februar 2023

Arabella Kiesbauer vor ihrer OP im Februar 2023

Arabella Kiesbauer, Moderatorin

