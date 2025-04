Das hält Arabella vom "Kampf der Realitystars"-Cast

Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) steht für eine neue Herausforderung bereit: Sie führt als Gastgeberin durch die aktuelle Staffel von Kampf der Realitystars. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI äußerte sich die Österreicherin begeistert über den diesjährigen Cast der Show. "Eine spannende Mischung aus verschiedenen Generationen und verschiedenen Genres. Das garantiert auf jeden Fall großartige Unterhaltung und natürlich auch einige Auseinandersetzungen", so Arabella. Dabei lässt sie sich bewusst auf die Dynamik der Realitystars ein und möchte sich nicht im Vorfeld festlegen, wer ihrer Meinung nach die Nase vorn haben könnte. "Ich habe eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass man sich im Vorfeld gar nicht so sicher sein sollte, weil Realitystars immer für Überraschungen gut sind."

Die Mischung aus Teilnehmern aus unterschiedlichsten Bereichen des Showbusiness, darunter Influencer, Musiker oder ehemalige Castingshow-Kandidaten, scheint Arabellas Neugier definitiv geweckt zu haben. Ihre Erfahrung und ihr Feingefühl als Moderatorin könnten sich hierbei als wertvolle Stütze erweisen, denn nicht selten kochen die Emotionen in dem Format hoch. Während die Kandidaten sich gegenseitig herausfordern und Strategien entwickeln, obliegt es Arabella, diese spannungsgeladenen Momente mit Fingerspitzengefühl zu begleiten. Bereits vor ihrem Reality-TV-Engagement hatte sie immer wieder bewiesen, dass sie bei hitzigen Debatten einen kühlen Kopf bewahrt.

Arabella Kiesbauer ist seit den frühen 90er-Jahren aus der deutschsprachigen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Ihren großen Durchbruch feierte sie mit ihrer Talkshow "Arabella", die sie über ein Jahrzehnt hinweg moderierte. Auch international war sie erfolgreich, unter anderem als Gastgeberin beim Eurovision Song Contest im Jahr 2015. Privat ist Arabella für ihren charmanten Humor und ihren Sinn für Mode bekannt, was sie auch bei öffentlichen Auftritten immer wieder unter Beweis stellt. Ihr Wechsel in die Welt der Reality-TV-Shows dürfte ihren Fans eine neue, spannende Facette der Moderatorin zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer im Dezember 2024

Anzeige Anzeige