Darauf freut sich Arabella Kiesbauer bei KDRS am meisten

In diesem Jahr übernimmt Arabella Kiesbauer (56) erstmals die Moderation der beliebten RTLZWEI-Show Kampf der Realitystars. Für die gebürtige Österreicherin, die lange Jahre erfolgreich im TV präsent war, ist das ein besonderes Highlight. In einer Pressemitteilung des Senders lässt Arabella durchblicken, dass sie in der beliebten Show vor allem auf eines gespannt ist: "Am meisten freue ich mich auf Drama und Emotionen und darauf, dass ich mit dem Schürhaken noch mal ins Feuer stechen darf." Damit zeigt sich die erfahrene Moderatorin bestens vorbereitet auf hitzige Diskussionen und spannende Herausforderungen in der thailändischen Sala.

Bisher war Arabella selbst ein Fan der Sendung und verfolgte die dramatischen Ereignisse von zu Hause aus. Nun wechselt sie von der Zuschauerbank direkt in die zentrale Rolle als Gastgeberin. "Mit KDRS verbindet mich, dass ich gebannt vorm Fernseher sitze und bislang nur Zuschauerin war – jetzt bin ich die Moderatorin", erklärt Arabella begeistert. Mit ihrer Aufgabe als Moderatorin tritt sie in die Fußstapfen von Cathy Hummels (37), die die Stars in den Staffeln zuvor durch die Show geführt hatte.

In diesem Jahr wird Arabella alle Hände voll zu tun haben – denn der Cast verspricht hohes Eskalationspotenzial. Der Herausforderung stellen sich unter anderem die Realitystars Tara Tabitha (32), Linda-Caroline Nobat (30), Can Kaplan und Jonathan Steinig (29). Auch der Promi Big Brother-Star Jens Hilbert (47), der Ex-Prince Charming-Teilnehmer Martin Angelo (31), die DSDS-Bekanntheit Anita Latifi (29) und die einstige Are You The One?-Kandidatin Christin Okpara (29) wollen sich den heiß begehrten Titel krallen. Konkurrenz bekommen sie zusätzlich von den Schauspielern Anouschka Renzi (60), Stephen Dürr (50) und Martin Semmelrogge sowie vom Fußball-Star Ailton (51).

Anzeige Anzeige

RTL2 Cathy Hummels, "Kampf der Realitystars"-Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Can Kaplan, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige