Nach 50 Jahren: Yoko Ono verlässt Liebesnest mit John Lennon

Yoko Ono (90) wagt einen Neuanfang. 1961 heiratete sie den Ex-Beatle John Lennon (✝40) und wich ihm von da an bis zu seiner Ermordung im Dezember 1980 nie wieder von der Seite. Gemeinsam bewohnten die beiden damals eine Wohnung in dem berühmten Dakota-Gebäude in New York City – dem Haus, vor dem der Musiker auch erschossen wurde. Doch trotz des Schicksalsschlags zog Yoko Ono weitere 40 Jahre lang nicht aus dem Apartment aus – bis jetzt.

Wie DailyMail berichtet, will die 90-Jährige die Metropole und das gemeinsame Liebesnest nun hinter sich lassen: Sie zieht auf ihre Farm auf dem Land. Schon 1978 kaufte das Paar den rund 243 Hektar großen Bauernhof mitten im Grünen – inklusive Rinderherde. Der neue Wohnort liegt rund drei Autostunden von New York entfernt und bietet nur circa 300 Einwohnern ein Zuhause! Auf dem Anwesen will Yoko nun dauerhaft in dem Haupthaus mit vier Schlafzimmern und zwei Badezimmern bleiben, im Garten baut sie ihr eigenes Gemüse an.

Doch ganz alleine wird Yoko auf dem riesigen Gelände nicht sein: Ihr Sohn Sean bewohnt auf dem Anwesen ein Haus mit seiner Freundin Charlotte Kemp Muhl. Schon während ihrer gesundheitlich schwierigen Phase hatte die Musikerin hier in der Abgeschiedenheit Zeit mit ihrer Familie verbracht.

Anzeige

Getty Images Das Dakota-Gebäude in New York City

Anzeige

Getty Images Yoko Ono im Juli 2015 in New York

Anzeige

MEGA Yoko Onos Anwesen auf dem Land

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de