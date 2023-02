Ehe-Aus bei Sylvie Meis: Hier turtelte sie noch mit Niclas

Das kam für viele Fans wohl ziemlich überraschend. Nach der gescheiterten Ehe mit Rafael van der Vaart (40) schien die Love Island-Moderatorin ihr großes Liebesglück mit Niclas Castello gefunden zu haben. Immer wieder schwärmte die TV-Bekanntheit von ihrem Gatten. Neujahr verbrachten sie ebenfalls noch zusammen – doch jetzt ist alles aus und vorbei. Das Paar bestätigt nun seine Trennung. Dabei wirkten Sylvie und Niclas im November noch so verliebt!

Paparazzi erwischten die zwei Ende November im sonnigen Miami. Händchenhaltend schlenderten Sylvie und Niclas am Strand entlang – dabei lächelte die Beauty total glücklich. Auch danach zeigte sich die Mutter eines Sohnes ziemlich positiv, sei es auf Events oder Social Media. Tatsächlich fehlte dann von Niclas aber jede Spur.

Regelmäßig gewährte sie ihren Fans heiße Einblicke in ihre Zeit in Miami. In knappen Bikinis posierte Sylvie gekonnt vor der Kamera und setzte ihre schlanke Figur in Szene. Gemeinsam mit Niclas sah man sie aber nicht mehr.

Backgrid Sylvie Meis, November 2022 in Miami

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis auf den Malediven

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, 2023

