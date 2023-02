Eng und kurz: So hot ist Kim Kardashian in Mailand unterwegs

Kim Kardashian (42) macht Italien unsicher! Die Unternehmerin ist viel unterwegs: Nicht nur als Vierfach-Mama hat sie viel zu tun. Egal, ob Fashion Shows, TV-Formate oder Interviews – die Tochter von Kris Jenner (67) lässt sich kaum ein Event entgehen. Dabei glänzt sie meist auch mit ihren Looks. Zuletzt präsentierte sie ihre Kurven in einem knappen Bikini auf Social Media – fast genauso leicht bekleidet geht es jetzt weiter: Kim präsentiert zwei sexy Outfits in Mailand!

Tagsüber entschied sich die 42-Jährige für einen beigefarbenen Zweiteiler, der ihrer Figur schmeichelt. Darin stolzierte sie durch einen Dolce & Gabbana-Store – Paparazzi lauerten ihr vor dem Laden auf. Trotzdem schien sie glücklich über das Blitzlichtgewitter. Am Abend besuchte sie dann eine Ausstellung der Luxusmarke. Und dafür schmiss sie sich in ein neues Outfit.

Das Kurvenwunder trug ein trägerloses Kleid in Schlangenoptik. Den geraden Pony vom Tag kämmte sie anscheinend zur Seite. Auch Kims Make-up schien dunkler, angepasst an den Abend. Auf Social Media gab es weitere Einblicke – die Beauty hatte in dem Dress wohl etwas Schwierigkeiten, die Treppe hochzugehen.

Kim Kardashian in Mailand

Kim Kardashian bei einer Dolce & Gabbana Ausstellung

Kim Kardashian in Mailand

