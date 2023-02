Fiona Erdmann und ihr Mann Mo machen gemeinsam eine Kochshow

Sie haben aufregende News! Fiona Erdmann (34) startete nach ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme als Influencerin durch. Neben Werbung zeigt sie auch ihr Familienleben auf Social Media. Die TV-Bekanntheit hat gemeinsam mit ihrem Mann Mo zwei Kinder – lange Zeit zeigte sie ihren Liebsten nicht ganz. Doch vor Kurzem gab es dann ein niedliches Pärchenbild, auf dem man tatsächlich sein Gesicht sehen kann. Das war anscheinend nur der Anfang: Jetzt starten Fiona und ihr Mo ein gemeinsames Projekt!

Auf YouTube gab es einen ersten Einblick in die Zusammenarbeit: Fiona und Mo haben eine gemeinsame Kochshow! "Cooking Couple" heißt das Netz-Format des Paares. In dem Trailer kann man erahnen, dass es dabei auch mal etwas chaotisch zugehen könnte. Aber auch ganz viele niedliche Momente wird es wohl geben. In einigen Szenen turteln die Zweifachmama und ihr Partner.

Jeden Sonntag soll es eine neue Folge geben. "Es gibt sowohl arabische Gerichte als auch Gerichte aus anderen Ländern und Kulturen. Jeden Sonntag um 10:00 Uhr", verkündeten Fiona und Mo. "Wow. Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit. Ich freue mich drauf", meint ein Fan in den Kommentaren.

