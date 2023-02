Nimmt Iris Klein nach Fremdgeh-Drama Beruhigungsmittel?

Greift sie jetzt zu Beruhigungsmitteln? Iris Klein (55) und ihr Ehemann Peter Klein (55) haben sich vor kurzer Zeit nach angeblichen Fremdgeh-Gerüchten getrennt. Peter soll mit Yvonne Woelke (41) eine Affäre gehabt haben und bestätigte, dass er sich sogar in sie verliebte. Im Netz trugen Peter und Iris daraufhin einen regelrechten Rosenkrieg aus. Auf ihrem Social-Media-Kanal postete Iris zu der Situation jetzt ein langes Statement – und deutete an, dass sie zu Beruhigungsmitteln greift. Jetzt klärte sie ihre besorgten Fans noch mal auf.

"Ich habe die genommen, ganz klar, weil ich wirklich am Ende war", berichtete die Mama von Daniela Katzenberger (36) in ihrer Instagram-Story, nachdem es wohl eine "Welle geschlagen" hat, als sie es in ihrem Statement erwähnt hat. "Das hab ich vom Arzt verschrieben bekommen und das auch nur kurzzeitig. [...] Ich nehme es nicht mehr", beruhigte sie dann jedoch ihre Fans. Unter anderem auch, weil ihre Follower ihr geschrieben haben, dass es schwerst abhängig mache.

So langsam scheint das Drama zwischen Iris und ihrem Noch-Ehemann ein Ende zu nehmen. Sie teilte heute öffentlich eine Entschuldigung an Peter. "Ich wünsche mir wirklich nur Frieden und hoffe, dass wir in Zukunft vernünftig miteinander umgehen können", schrieb er dazu in seiner Instagram-Story.

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im Januar 2021

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im Januar 2021

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

