Skandal: Kokste die Freundin von Mette-Marits Sohn etwa?

Damit macht sich Nora Haukland am norwegischen Hof wohl keine Freunde. Die frühere Teilnehmerin der norwegischen Variante von Love Island ist seit Oktober 2022 offiziell mit Marius Borg Høiby (26), dem Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (49), zusammen. Kurz nachdem die Gerüchte aufgekommen waren, zeigten die beiden sich beim wilden Feiern mit Freunden. Doch nun löst die 22-Jährige einen richtigen Skandal aus: Nora zeigt sich auf einer Party mit einem verdächtigen Tütchen...

Bei Instagram teilt Noras Freundin Sophie Elise Isachsen ein Foto, das die beiden offenbar auf einer Party zeigt. Während die Mädels strahlend für die Handykamera posieren, fällt in der unteren Ecke vor allem das Tütchen auf, das die Brünette in der Hand hält. Die durchsichtige Plastiktüte scheint etwas Weißes zu enthalten. Fast schon provokant steht unter dem Foto: "Das Leben ist eine Milliarde Mal lustiger, wenn einem alles egal ist." Nutzer vermuteten daraufhin, dass es sich dabei um Kokain handelt. Die skandalöse Aufnahme ist allerdings mittlerweile von dem Profil verschwunden.

Aber Nora ist nicht die erste von Marius' Freundinnen, die einen Hintergrund hat, der nicht so recht in das Bild der Königsfamilie passen will. Bevor er mit dem TV-Sternchen zusammen kam, war der Prinz mit dem Playboy-Model Juliane Snekkestad liiert gewesen. Allerdings scheiterte die Beziehung im Frühjahr 2022. Einen Grund für das Liebes-Aus wurde nicht genannt.

Getty Images Marius Borg Høiby in London, 2018

Instagram / norahaukland Marius Borg Høiby und Nora Haukland an Halloween

Getty Images Marius Borg Høiby mit seiner Freundin Juliane Snekkestad, 2019

