Neuer Song: Das macht Ex-DSDS-Kandidat Marvin Ventura heute!

Was wurde eigentlich aus Marvin Ventura? Der Einrichtungsberater aus Homburg nahm 2021 an der 18. Staffel von DSDS teil – und schaffte es immerhin bis in den Mykonos-Recall. Zwar ist der Ex von DSDS-Kollegin Katharina Eisenblut (28) dann noch vor dem Halbfinale ausgeschieden, trotzdem hat er die Musik nie aufgegeben! Promiflash verrät Marvin jetzt, wie es karrieretechnisch bei ihm läuft: Er hat gerade eine neue Single herausgebracht!

Am 24. Februar erschien sein Song "Demons": "In dem Song 'Demons' geht es um innere Dämonen, kurz gesagt Depressionen, die mich verfolgen. Es geht darum, dass ich in gewissen Phasen von negativen Gedanken geplagt werde, auch Ängste verfolgen mich immer mal wieder. Gerade in den Wintermonaten, in den es oft dunkel ist, ist dies häufiger der Fall", schildert der Sänger. Auch die Gesundheitskrise habe einen großen Einfluss darauf gehabt. "Ich denke, viele können meine Situation nachvollziehen."

Ein veröffentlichter Musiker mit fast 40.000 Followern auf Instagram – wäre Marvin wohl auch ohne DSDS so weit gekommen? "DSDS hat mir auf jeden Fall geholfen, in kürzester Zeit eine größere Reichweite zu erreichen, was sonst wesentlich länger gedauert hätte. Somit habe ich dadurch die Chance bekommen, meine Musik einem breiteren Publikum vorzustellen", betont Marvin im Promiflash-Interview. "Meine Teilnahme bei DSDS war genau die richtige Entscheidung. Es war eine schöne und wichtige Erfahrung, die mich musikalisch noch mal ein Stück weiter gebracht hat."

Instagram / marvin.ventura.offiziell Marvin Ventura, Sänger

TVNOW / Stefan Gregorowius Marvin Frederic Ventura Estradas bei DSDS 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Marvin Ventura, DSDS-Kandidat 2021

