Endlich klärt Marvin Ventura über seinen Beziehungsstatus auf. In der vergangenen Staffel der beliebten Castingshow Deutschland sucht den Superstar hatte der Nachwuchskünstler Katharina Eisenblut nicht nur kennen, sondern auch lieben gelernt. Nach DSDS gingen die beiden Musiker gemeinsam durchs Leben, doch in den letzten Wochen machten immer wieder Trennungsgerüchte die Runde, nicht zuletzt, als sie gemeinsame Bilder im Netz löschten. Nun bestätigt Marvin das Liebes-Aus mit Katharina.

Auf Instagram richtete das TV-Gesicht nun ehrliche Worte an seine Community und stellte ein für alle Mal klar: "Ja, wir sind getrennt, damit das jetzt endlich mal abgehakt ist", betonte er in seiner Story. Doch seiner Ex-Freundin scheint er keine Träne mehr nachzuweinen, denn nach Liebeskummer sieht es bei Marvin nicht aus. "Mir geht's auch gut, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, es ist alles in Ordnung", beruhigte er seine Fans.

Vielen dürfte schon klar gewesen sein, dass Katharina und Marvin kein Paar mehr sind. Denn gerade erst zeigte sich die Ex-Die Alm-Kandidatin nämlich mit einem anderen Mann an ihrer Seite auf Social Media. In einem kurzen Clip sieht man eine Männerhand, die auf Katharinas Oberschenkel liegt und sich dabei in ihre Finger einhakt. Dabei handelte es sich ganz offensichtlich nicht um Marvin.

Instagram / marvin.ventura.offiziell Marvin Ventura, Ex-DSDS-Kandidat

TVNOW / Stefan Gregorowius Katharina Eisenblut und Marvin Ventura, DSDS-Kandidaten 2021

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Collage: Katharina Eisenblut

