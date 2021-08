Katharina Eisenblut verrät erste Details über ihren neuen Flirt! Gerade erst machte das DSDS-Sternchen das Liebes-Aus mit seinem Freund und Castingshow-Kollegen Marvin Ventura offiziell – die zwei gehen tatsächlich auch schon seit einigen Wochen getrennte Wege. Doch die Sängerin ist kein Kind von Traurigkeit und hat bereits einen neuen Mann kennengelernt! In einem Interview spricht Katharina jetzt erstmals über ihn...

"Es gibt da jemanden, der mir gerade sehr guttut und der mich zum Lachen bringt", schwärmt die Ex-Die Alm-Kandidatin gegenüber Bild. "Er heißt Niko und wir haben uns auf klassische Art im Café gelernt." Weiter schildert Katharina: "Das war vor etwa vier Wochen in München. Ich saß dort mit meiner besten Freundin, er kam auf mich zu und fragte, ob er mich kennenlernen darf. Mir war es bis dahin noch neu, dass ich jemanden auf so klassische Weise kennenlerne." Und hat sie sich schon in Niko verliebt? "Das ist noch zu früh zu sagen", stellt die Musikerin klar.

Tatsächlich konnte Promiflash ihren Mystery-Man bereits vor ein paar Tagen identifizieren: Niko Kronenbitter ist ein Gründer aus München – und ziemlich hübsch anzusehen! Er und Katharina haben auf Social-Media auch schon süße Nachrichten ausgetauscht. Denkt ihr, die Sache zwischen den beiden wird noch ernst? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im Juli 2021 in Istanbul

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Ex-"Die Alm"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / niko.krone Niko Kronenbitter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de