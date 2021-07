Reagiert Katharina Eisenblut nun etwa auf die Trennungsgerüchte? Während ihrer DSDS-Teilnahme hatte die Influencerin den Kandidaten Marvin Ventura kennen- und lieben gelernt. Seit wenigen Tagen vermuten ihre Fans jedoch, dass über ihrem Glück dunkle Wolken aufgezogen sind. Immerhin haben die beiden im Netz mittlerweile all ihre gemeinsamen Bilder gelöscht. Doch sind sie wirklich getrennt? Katharina machte nun zumindest weitere Andeutungen.

Auf Instagram veröffentlichte die Hundebesitzerin einen Beitrag, in dem sie ihrer Community ein Update zu ihrer aktuellen Lage gibt: "In den letzten Wochen ist viel in meinem Leben passiert... Das Ganze muss ich jetzt erst mal verarbeiten, ich hoffe ihr habt dafür Verständnis und respektiert unsere Privatsphäre." Ob sie mit "unserer" Privatsphäre ihre und Marvins meint, ließ sie allerdings offen. Auch auf welche Vorfälle sie sich allgemein bezieht, verrät sie nicht. 78,8 Prozent der Teilnehmer einer früheren Promiflash-Umfrage sind sich jedoch sicher, dass allein das Fehlen der Pärchenbilder ein eindeutiges Indiz für eine Trennung ist. 21,2 Prozent halten ein Liebes-Aus dagegen für unwahrscheinlich.

Zuletzt hatte Katharina allerdings auch wegen ihrer Die Alm-Teilnahme viel um die Ohren. Wegen ihrer Streitereien mit Ioannis Amanatidis (31) und ihres darauffolgenden freiwilligen Ausstiegs geriet die Sängerin immer wieder in die Kritik. Gegenüber Promiflash erklärte sie, dass sie nun erst einmal mit Reality-TV abgeschlossen habe: "Ich habe mich dazu entschlossen, mich erst mal auf meinen Traum – die Musik – zu konzentrieren."

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Marvin Ventura und Katharina Eisenblut

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, ehemalige "Die Alm"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Marvin Ventura und Katharina Eisenblut

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de