Was ist denn bei Katharina Eisenblut und Marvin Ventura passiert? In der letzten Staffel der Talentshow DSDS sorgten die beiden eigentlich für die Liebesgeschichte schlechthin: Sie lernten sich in der Sendung kennen und lieben und wurden schnell ein Paar. Schon nach wenigen Monaten Beziehung zogen sie sogar zusammen. Doch nun scheinen graue Wolken an ihrem Liebeshimmel aufzuziehen: Die beiden haben alle ihre Pärchenfotos gelöscht!

Eigentlich schien bei den zwei Turteltauben alles bestens zu laufen – zumindest versorgten Katharina und Marvin ihre Fans regelmäßig mit süßen Pärchenbildern auf Instagram. Doch genau diese sind nun von ihren Accounts komplett verschwunden! Außerdem folgen sich die beiden nicht mehr. Allerdings hat Katharina noch eine Marvin-Katharina-Fan-Seite abonniert – und auch ihre Story-Sammlung von Videos mit Marvin ist immer noch abrufbar. Auch wenn sich die beiden DSDS-Sternchen bisher nicht öffentlich dazu geäußert haben, könnte das vermutlich ein deutliches Anzeichen für die Auflösung ihrer Beziehung sein.

Und das, obwohl die Sänger zuletzt total glücklich miteinander schienen: Auf Instagram erklärten beide noch vor wenigen Tagen, zusammen an einem Album zu arbeiten. Und auch Katharinas Geburtstag vor einem Monat feierten sie noch zusammen.

Marvin Ventura und Katharina Eisenblut

Marvin Ventura, Sänger

Katharina Eisenblut, Sängerin

