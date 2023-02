Nierendysfunktion: Hollywood Matze hatte Angst um sein Leben

Hinter Hollywood Matze liegt eine harte Zeit. In den vergangenen Jahren hatte sich der gebürtige Berliner als YouTuber einen Namen gemacht. Regelmäßig begeistert er seine Fans mit Videos rund ums Thema Fitness. Nun ist der einstige Die Alm-Teilnehmer auch mit einer eigenen Sendung im TV zu sehen – er ließ sich bei seiner Vorbereitung für die deutsche Meisterschaft im Bodybuilding von Kameras begleiten. Doch nach den Dreharbeiten dann der Schock: Hollywood Matze schwebte in Lebensgefahr!

"Nach dem ersten Wettkampf hatte ich plötzlich mit schweren Atemproblemen zu kämpfen und Angst, keine Luft mehr zu kriegen", berichtet der 49-Jährige gegenüber Promiflash. Daraufhin habe er ein Krankenhaus aufgesucht – doch dort sei es zu einer Fehldiagnose gekommen. Auf Drängen seiner Partnerin sei er dann erneut in eine Klinik gefahren. Dort habe man einen Verdacht auf eine Nierendysfunktion und Herzrhythmusstörungen festgestellt. Wie es ihm heute geht und wie sein Wettkampf gelaufen ist, können Zuschauer am 1. März um 21.15 Uhr auf RTL2 in seiner Show "Hollywood Matze – Pumper mit Herz" sehen.

"Ich wurde direkt auf die Intensivstation gebracht, musste dort sieben Tage bleiben", erinnert sich der Bodybuilder. Zudem habe er noch weitere sieben Tage auf der Beobachtungsstation verweilen müssen, da man dachte, seine Nieren könnten versagen. "Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Zwischendurch hatte ich Todesangst", betont Hollywood Matze.

Hollywood Matze, Reality-TV-Star

Hollywood Matze, YouTuber

Hollywood Matze, YouTuber

