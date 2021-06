Wird seine Netz-Community Hollywood Matze bei Die Alm wiedererkennen? Heute Abend feiert die neue Staffel der Reality-Show TV-Premiere. Auch YouTuber Matze wird mit von der Partie sein! Seine Fans kennen den Muskelberg aus seinen Videos laut, aufgedreht und lustig – außerdem sagt er offenbar immer, was ihm gerade durch den Kopf geht. Wird Matze bei "Die Alm" genau so sein wie sonst auch oder werden die Zuschauer eine neue Seite an ihm kennenlernen? Promiflash hat nach den Dreharbeiten mal bei ihm nachgefragt.

"Die werden sagen: Matze ist ein ganz schön eingebildeter, arroganter...", beginnt der Fitnessprofi lachend. "Nein, das kann ich gar nicht sagen – das müssen die anderen beurteilen. Ich bin halt ehrlich, so wie in meinen Videos auch. Ich bin ich selbst geblieben", betont Matze. "Ansonsten würde ich mich schlecht fühlen." Weiter verrät der Webstar: "Magda und Mirja waren auch so, wie sie in echt sind. Der Rest, das waren halt TV-Profis. Die haben schon viel geschauspielert." Verurteilen wolle er das aber nicht.

Welche Rolle nimmt Matze denn so in der Alm-Gruppe ein? Welche Aufgaben übernimmt er? "Eine Aufgabenverteilung gab es nicht so richtig. Das war auch gar nicht nötig. Christian hat gekocht, ich habe Holz gehackt, den Ofen angefeuert, Magda hat immer abgewaschen – so hat jeder seine Aufgabe gefunden", offenbart der 47-Jährige. "Das musste funktionieren einfach. Das hat sich von alleine ergeben, ohne dass man was sagen musste."

Instagram / hollywood.matze Hollywood Matze mit Fleisch

Instagram / hollywood.matze Hollywood Matze, Fitness-YouTuber

© ProSieben/Benjamin Kis Yoncé Banks und Hollywood Matze bei "Die Alm"

