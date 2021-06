Ob sich Hollywood Matze direkt am ersten Tag von Die Alm als Pornofan outen wollte? Seit gestern dürfen sich die Zuschauer endlich wieder über eine neue Staffel der beliebten Hütten-Show freuen. Zehn Promis kämpfen unter Mittelalterbedingungen um den Titel des Almkönigs. Oft sehen sich die Bewohner beim Einzug zum ersten Mal – aber Ausnahmen bestätigen die Regel: Hollywood Matze hatte Pornosternchen Vivian Schmitt sofort erkannt.

Mirja du Mont (45), die in dieser Staffel ebenfalls mit von der Partie ist, fragte die Blondine bei ihrer Ankunft, was diese denn so beruflich mache. "Erotikstar", antwortete Vivian knapp. "Ach, dann hab ich richtig erkannt – ich hab dich erkannt", freute sich Matze und ergänzte bis über beide Ohren grinsend: "Witzig, so klein ist die Welt." Im Einzelgespräch betonte er dann, dass wohl "jeder Kerl" Vivian kennen würde.

Doch nach diesem Outing ruderte der Muskelmann gleich zurück: Er sei eigentlich gar kein Pornogucker. "Ich gehe nicht zu McDonald's, guck mir den Big Mac an und sage 'Oh, ich bin satt'. Wenn, dann muss ich ihn auch essen", stellte er klar. Trotzdem scheint er Vivian offenbar mal bei ihrer Kamera-Action bestaunt zu haben – was hält die Blondine von ihrem Bewunderer? "Groß, blonde Haare, solche Muskeln, total niedlich – also niedlich, so vom Charakter her. Mein Typ ist er halt nicht, aber für ihn bin ich keine Unbekannte", meinte sie lächelnd.

Instagram / hollywood.matze Fitness-Influencer Hollywood Matze

Instagram / vivian.schmitt Webcam-Girl Vivian Schmitt

ProSieben/Benjamin Kis Hollywood Matze bei "Die Alm"

