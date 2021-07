Alles aus für Hollywood Matze! Erst vergangene Woche war der gebräunte Muskelprotz gemeinsam mit zehn anderen Promis in eine abgelegene Hütte in den Bergen gezogen. Bei dem TV-Format Die Alm lassen die Stars allen Luxus hinter sich und leben zusammen unter einem Dach – ganz im Einklang mit der Natur. Doch nun musste der Bodybuilder bereits in der zweiten Folge des Reality-TV-Formats die Alm verlassen.

Hollywood Matze war nach seiner verlorenen Partner-Challege mit Mirja du Mont (45) vom Gewinner-Team nominiert worden. Auch zur Auswahl stand Vivian Schmitt, die ebenfalls nicht mit ihrer Leistung bei der Challenge in luftiger Höhe glänzen konnte. Die Entscheidung zwischen der Erotik-Queen und dem 47-Jährigen fiel den anderen Kandidaten alles andere als leicht. Am Ende fiel die Wahl auf Matze, da Vivian einfach besser mit den äußeren Gegebenheiten umgehen könnte, meinten zumindest die anderen Stars. Matzes Rauswurf ist bereits der zweite Exit an diesem Abend, denn kurz zuvor hatte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Katharina Eisenblut das Handtuch geschmissen.

Für den YouTuber endet seine Karriere im Fernsehen jedoch noch nicht. Im exklusiven Promiflash-Interview hatte der 47-Jährige verraten, dass er noch an weiteren Reality-Formaten teilnehmen wollen würde. "Wenn da die eine oder andere Anfrage kommt, würde ich das bestimmt machen! Prinzipiell kann ich es mir schon vorstellen", erklärte der gebürtige Hamburger.

Anzeige

© ProSieben/Benjamin Kis Tag eins bei "Die Alm" 2021

Anzeige

© ProSieben/Benjamin Kis Yoncé Banks und Hollywood Matze bei "Die Alm"

Anzeige

Instagram / hollywood.matze Hollywood Matze im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de