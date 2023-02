"Würde abtreiben": Lola Weippert ist nicht bereit für Kinder

Die Familienplanung liegt für Lola Weippert (26) noch in weiter Ferne. Nachdem ihre Beziehung zu Florian Miesen 2021 in die Brüche gegangen war, hatte die Moderatorin im Juni des vergangenen Jahres verkündet, dass sie wieder verliebt ist. Inzwischen ist die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin schon über ein Jahr mit ihrem Partner Eric liiert, doch an Kinder denken die beiden noch nicht. Im Gegenteil: Lola gibt zu, dass sie abtreiben würde, sollte sie ungewollt schwanger werden.

Im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story fragte ein Fan die 26-Jährige, was sie denn machen würde, sollte sie ungeplant schwanger werden. "Im Voraus kann man darüber natürlich nur mutmaßen, da die Entscheidung in der Situation vielleicht eine ganz andere wäre. Aber ich würde vermutlich abtreiben", gestand der TV-Star. Lola fühle sich aktuell einfach noch nicht bereit, ein Kind zu bekommen.

"Ich möchte erstmal beruflich alles realisieren, was ich mir vorgenommen habe, um mich dann irgendwann auf ein Kind konzentrieren zu können", erklärte die einstige Radiomoderatorin. Aber nicht nur die Verwirklichung ihrer beruflichen Ziele seien ein Grund für diese Entscheidung. "Ich muss mir [auch] zu 100 Prozent sicher sein, dass mein Partner der Richtige ist", betonte Lola.

Lola Weippert im August 2022

Lola Weippert, TV-Star

Lola Weippert, Moderatorin

