"Mein Zuhause": Lola Weippert und Freund feiern Jahrestag

Lola Weippert (26) scheint wirklich überglücklich mit ihrem Freund Eric Plancon zu sein! Im vergangenen Juni bestätigte die Temptation Island V.I.P.-Moderatorin mit einem süßen Kussfoto, dass sie nach der Trennung von ihrem Ex Flo wieder vergeben ist. Eigentlich war die Influencerin damals fest entschlossen, ihre neue Beziehung aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Doch seit einigen Monaten teilt sie immer wieder süße Turtel-Pics mit dem Unternehmer. Nun stand für das Paar ein ganz besonderes Ereignis an: Lola und Eric feierten ihren ersten Jahrestag!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 26-Jährige jetzt einige Schnappschüsse, auf denen der Surfer und sie total verliebt wirken. "Heute vor genau einem Jahr kam dieser Mensch auf einem rosa Flamingo-Schwimmtier auf mich zugeschwommen und fragte mich: 'Willst du meine Freundin sein?' Und ich konnte nicht Nein sagen", notierte sie in der Bildunterschrift darunter. Das gemeinsame Jahr mit Eric sei für Lola die "intensivste" Zeit in ihrem Leben gewesen: "Zusammen lachen, zusammen weinen, zusammen wachsen, das Leben in vollen Zügen genießen mit meinem Lieblingskikou, meinem Zuhause."

Eric richtete auf seinem Instagram-Profil ebenfalls ein paar herzerwärmende Worte an die ehemalige Radiomoderatorin. "Ein Jahr zusammen lachen, sich am anderen Ende der Welt treffen und dich Kikou nennen", schrieb er zu einer ganzen Reihe von romantischen Pärchenfotos, auf denen Lola und er glücklich in die Kamera strahlen.

