Alexander Zverev bekommt bald seine eigene Dokumentation!

Ein Teil von Alexander Zverevs (25) Leben wird bald über die heimischen Bildschirme flimmern! Im Herbst 2021 geriet der Beau in die Schlagzeilen, weil bekannt wurde, dass er in einer Beziehung mit Sophia Thomalla (33) ist. Der Öffentlichkeit war er jedoch schon lange vorher als erfolgreicher Tennisspieler bekannt: Unter anderem staubte er 2021 die Goldmedaille im Einzel bei den Olympischen Spielen in Tokio ab. Nun bekommt Alex sogar seine eigene Dokumentation!

Wie RTL nun anteaserte, wird es bald eine Dokumentation über den Sportler geben, die den Namen "Zverev - Der Unvollendete" tragen wird. Das TV-Spektakel soll ab dem 19. März ausgestrahlt werden. Die Doku soll Alex' Verletzung thematisieren, die er sich 2022 bei den French Open zugezogen hatte – der 25-Jährige werde "hautnah beim Kampf um sein Comeback und gegen die Angst, für immer unvollendet zu bleiben" gezeigt.

Aber auch die Familie des Ausnahmespielers und diverse andere Menschen werden in der Doku zu sehen sein – natürlich darf auch seine Freundin Sophia nicht fehlen. Schließlich war diese während Alex' Genesungsprozess eine große Stütze für ihn.

Getty Images Alexander Zverev, Tennisspieler

Getty Images Alexander Zverev im Halbfinale der French Open 2022

Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

