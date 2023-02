Bestätigt Ed Sheeran hier den Namen für sein neues Album?

Hat Ed Sheeran (32) hier den Namen seines neuen Albums verraten? Mit seinem ersten Studioalbum "Multiply" konnte sich der Singer-Songwriter an internationaler Bekanntheit erfreuen. Bereits vor diesem Erfolg nahm er einen Song zusammen mit Taylor Swift (33) auf. Schließlich konnte er mit seinem Lied "I See Fire" als Titelsong im Film "Der Hobbit" viel Aufmerksamkeit verbuchen. Sein letztes Album "Equals" erschien im Jahr 2021 – es wird also langsam mal Zeit für eine weitere Platte. Jetzt postete Ed einen Hinweis, der den Namen seines nächsten Albums verraten könnte.

Ein Fan postete auf Instagram ein Video, das zeigt, wie ein Gleichheitszeichen in Sand geschrieben war – durch eine Welle verschwindet einer der beiden Striche und es bleibt ein Minuszeichen stehen. "Wenn du einen Song von 'Equals' auf Spotify spielst, zeigt es einen neuen Hintergrund!", schrieb der User aufgeregt dazu. "Tschüss 'Equals', hallo 'Subtract", führte er weiter aus und war der Meinung, den neuen Album-Namen zu kennen. Ed äußerte sich dazu noch nicht konkret, repostete den Clip aber und schrieb dazu: "Seid ihr jetzt aufgeregt?"

Der Musiker war in diesem Jahr zwar wieder für Kategorien bei den Brit Awards nominiert, konnte dieses Mal aber keinen Preis mit nach Hause nehmen. Sollte er noch in diesem Jahr ein neues Album herausbringen, stehen die Chancen im nächsten Jahr vielleicht wieder besser.

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran im November 2021

Anzeige

Meint ihr, Ed verrät hier wirklich den Namen seines neuen Albums? Ich glaube schon. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de