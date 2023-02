Dritter Geburtstag: Johannes Wimmer gedenkt Tochter Maxis

Dr. Johannes Wimmer gedenkt seiner verstorbenen Tochter. Im August 2020 ging der TV-Arzt mit der Hirntumor-Erkrankung seiner erst sechs Monate alten Tochter Maximilia an die Öffentlichkeit. Drei Monate später starb das kleine Mädchen. Den schweren Schicksalsschlag verarbeitete der Mediziner in einem Buch. Am Dienstag wäre Maximilia drei Jahre alt geworden. Zu ihrem Geburtstag teilte Johannes liebevolle Worte im Netz und hatte eine wichtige Botschaft an seine Follower.

"Einen Kindergeburtstag ohne das Kind zu begehen, welches an diesem Tag Geburtstag hätte, ist ein sehr, sehr schwerer Tag", lauteten die Worte, die Johannes auf Instagram postete. Wenn er davon träume, wie seine Familie und er den dritten Geburtstag seines Kindes feiert, möchte er die Augen gar nicht mehr aufmachen. "Wir vermissen unsere kleine Tochter heute ganz besonders", schrieb der 39-Jährige.

Johannes versuchte seinen Followern außerdem bewusst zu machen, wie kostbar jeder Moment des Lebens ist. "Nehmt euch hin und wieder ganz bewusst Zeit füreinander. Momente, die uns selbstverständlich erscheinen, rinnen uns wie Sand durch die Finger, aber die bewussten gemeinsamen Momente werden zu besonderen Erinnerungen und die kann euch niemand nehmen", weiß Johannes.

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmer mit seiner Tochter Maximilia, 2020

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmers verstorbene Tochter Maximilia

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmer im Juli 2020

