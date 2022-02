Dr. Johannes Wimmer spricht über die schlimmste Zeit seines Lebens. Im November 2020 starb die Tochter des TV-Arztes mit nur neun Monaten an einem Hirntumor. Der trauernde Vater ging damals offen mit dem schweren Schicksalsschlag um – gab sich aber stets tapfer und voller Zuversicht für die Zukunft. Jetzt verriet der gebürtige Hamburger, wie schwer die ganze Situation für ihn wirklich war: Er hatte große Probleme, sich zurück ins Leben zu kämpfen.

In einem Interview mit der Apotheken Umschau erzählte der 38-Jährige: "Man ist Zuschauer in seinem eigenen Leben." Was ihm damals besonders geholfen hat: Freunde, die für ihn da waren. So habe er es geschafft, wieder neue Kraft zu schöpfen und nach vorne zu schauen. Schlaflose Nächte und Momente der tiefen Trauer habe der Mediziner aber weiterhin. "Da geht es nicht darum, nach vorne zu denken. Da reicht die Kraft gerade so, um auf der Stelle zu bleiben", schilderte er. Aufgeben komme für Johannes aber nicht infrage.

Mittlerweile hat ein besonderer Mensch das Leben des Doktors erhellen können: Er wurde im vergangenen Sommer erneut Vater. "Ein Gefühl, für das es keine Worte gibt. Mutter und Kind sind wohlauf! Wir sind unendlich dankbar – und einfach sehr glücklich!", verkündete er damals auf Instagram und teilte ein Foto von sich und seiner kleinen Tochter.

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmer, Moderator

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmer

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmer mit seiner Tochter, August 2021

