Nach Krebstod: Dr. Johannes Wimmer weint im TV wegen Tochter

Dr. Johannes Wimmer kann seine Tränen kaum zurückhalten. 2020 mussten der TV-Arzt und seine Frau einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihre Tochter Maximilia verstarb nur neun Monate nach ihrer Geburt an ihrer Krebserkrankung. Den schweren Verlust verarbeitete der Moderator anschließend in einem Buch. Jetzt, zwei Jahre nach dem Tod seines kleinen Mädchens, sprach Johannes unter Tränen über sein verstorbenes Kind im TV.

Nach einem Auftritt von Gregor Meyle (44), der in seiner Sendung "NDR Talk Show" den Song "Gleichgewicht" performt hatte, konnte der 39-Jährige seine Emotionen nicht mehr zurückhalten. "Ich muss mich mal einen Moment sammeln. Ich war heute an dem Grab meiner toten Tochter", erklärte der sichtlich mitgenommene Mediziner. Das Lied des Sängers habe ihn offenbar daran erinnert, wie wertvoll die kurze Zeit mit seinem Kind war. "Das sind halt die Momente, die du nicht zurückkriegst. Wo du denkst: 'Jeden Moment mehr, für den hätte ich halt auch alles gegeben'", erzählte Johannes.

Anders als heute, habe der "Dr. Wimmer Talk – Wissen ist die beste Medizin"-Moderator damals noch nicht weinen können, da die Trauer zu groß war. "Weinen werde ich wohl erst können, wenn ich einen kleinen Schritt Abstand genommen habe von dem, was gerade alles in mir vorgeht", beschrieb er in seinem Buch "Wenn die Faust des Universums zuschlägt".

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmer und seine Tochter Maxi

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmers verstorbene Tochter Maximilia

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmer mit seiner Tochter Maximilia

