Endlich wieder schöne Nachrichten von Dr. Johannes Wimmer! Der TV-Arzt musste im vergangenen Jahr einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Im Alter von nur neun Monaten starb seine kleine Tochter Maximilia an den Auswirkungen eines besonders aggressiven Hirntumors. Der Fernseh-Star teilte seinen Leidensweg damals bis heute mit seinen Fans. Jetzt hat Dr. Wimmer aber eine frohe Botschaft: Er und seine Frau erwarten wieder Nachwuchs.

Am kommenden Mittwoch erscheint sein neues Buch "Wenn die Faust des Universums zuschlägt" – Bild liegt das Werk, in dem er das schöne Geheimnis lüftet, schon wenige Tage vor der Veröffentlichung vor. Seine Ehefrau Clara ist mit ihrem zweiten Kind schwanger. "In meinem Herzen wechseln sich Traurigkeit, weil ich dieses kleine Mädchen unendlich vermisse, und überbordende Freude auf ein neues Leben ab", gibt der 38-Jährige in dem Buch Einblick in sein Wechselbad der Gefühle. "Nie hätte ich gedacht, dass man diese beiden Gefühle gleichzeitig spüren kann. Aber es geht, es fühlt sich nach Leben an", betont er in der Niederschrift weiter.

Auch wenn die Trauer nach dem Tod seiner kleinen Tochter nie verschwinden wird, gebe ihm die Aussicht auf das neue Leben Mut. "Mein Vaterherz schlägt fröhlich und laut. Das Medizinerherz ist gespannt", erklärte er gegenüber der Zeitung. Eine besonders schöne Vorstellung, die sich der werdende Vater immer wieder gern vor Augen ruft: "Vielleicht hat Maxis Seele der Seele des neuen Kindes erst noch alles hier gezeigt, bevor sie weitergezogen ist."

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmer mit seiner Tochter Maximilia

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmer und seine Frau auf dem Standesamt

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmer, TV-Gesicht

