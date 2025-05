TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer gedenkt Tochter Maximilia (†)

Dr. Johannes Wimmer (42), bekannt als TV-Mediziner und Moderator, feierte kürzlich seinen 42. Geburtstag und teilte zu diesem Anlass auf Instagram einen besonders bewegenden Moment mit seinen Fans. In einem Video sieht man ihn mit seiner kleinen Tochter, wie sie gemeinsam die Kerzen auf seinem Geburtstagskuchen auspusten. Doch selbst solche ausgelassenen Momente werden für ihn seit fünf Jahren von einem bittersüßen Gefühl überschattet: Er verlor seine ältere Tochter Maximilia im Alter von nur neun Monaten an einen seltenen Hirntumor. "Ich höre an meinem Geburtstag das Lachen meiner kleinen Tochter und hoffe, darin auch als leises Echo das Lachen ihrer Schwester zu spüren", schrieb Johannes in seinem emotionalen Post.

In seinem Beitrag teilt Johannes auch seine Gedanken über die Menschen, die für ihn am Geburtstag besonders fehlen. Neben Maximilia erinnert er an den frühen Verlust seines Vaters, der starb, als der Hamburger selbst noch ein kleiner Junge war. Trotz dieser Schicksalsschläge versucht er, den Tag mit positiven Erinnerungen zu füllen. Ein Highlight ist für ihn die Tradition, die Geschichte seiner Geburt von seiner Mutter erzählt zu bekommen: "Ich kenne sie in- und auswendig, aber sie von ihr zu hören, ist jedes Mal etwas Besonderes." Johannes beschreibt, wie viel ihm die liebevolle Unterstützung seiner Mutter bedeutet, die besonders in schwierigen Zeiten für ihn und seine Geschwister da war.

Johannes hat in der Vergangenheit offen über den Verlust von Maximilia und seinen Weg zurück ins Leben gesprochen. Der Mediziner, den viele durch seine populärwissenschaftlichen Beiträge und TV-Auftritte beim NDR kennen, setzt sich seitdem verstärkt für Kinder und Familien ein, die schwere Schicksale erleben. Privat findet der 42-Jährige bei seinen Angehörigen immer wieder Halt. Insbesondere seine Frau und seine zweite Tochter schenken ihm Hoffnung und Freude in den kleinen Alltagsmomenten. Auch wenn der Schmerz über den Verlust bleibt, zeigt Johannes mit seinem Beitrag einmal mehr, wie wichtig es ist, das Leben zu schätzen und nach vorn zu blicken – so schwer es auch manchmal scheint.

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmer mit seiner Tochter Maximilia, 2020

Instagram / doktorjohanneswimmer Johannes Wimmers im Juli 2023

