Johannes Wimmer gedenkt Tochter (†) an viertem Geburtstag

Die Trauer ist weiterhin groß. Vor vier Jahren hatten Dr. Johannes Wimmer (40) und seine Frau Clara ihre Tochter Maximilia auf der Welt begrüßt. Doch ein halbes Jahr nach ihrer Geburt hatte er eine erschreckende Diagnose öffentlich gemacht: Bei seinem Baby war ein aggressiver Hirntumor entdeckt worden. Wenige Monate später starb die Tochter des TV-Arztes. Heute wäre Maxis vier Jahre alt geworden – anlässlich ihres Geburtstags teilt Johannes jetzt im Netz herzzerreißende Worte...

"Für mich gab es nichts Schöneres, als mit dem knallroten, mit Helium gefüllten Ballon durchs Haus zu laufen. [...] Heute werden Clara und ich einen Ballon kaufen, zum Geburtstag unserer kleinen Maxi, die heute vier Jahre alt geworden wäre. Ihre kleine Schwester wird mit dem Ballon spielen", schreibt der 40-Jährige unter einem Bild seiner Tochter auf Instagram und fügt dem hinzu: "Und ich weiß, dass auch dieser Ballon irgendwann ungewollt aufsteigen wird. Während er dann immer kleiner und kleiner wird, werden wir ihm nachblicken und für einen Augenblick eine kleine Brücke schlagen zwischen uns hier unten und unserer geliebten Tochter dort oben."

Mit der Trauer um seine verstorbene Tochter geht Johannes stets öffentlich um. "Weinen werde ich wohl erst können, wenn ich einen kleinen Schritt Abstand genommen habe von dem, was gerade alles in mir vorgeht", beschrieb der Moderator nach Maxis Tod in seinem Buch "Wenn die Faust des Universums zuschlägt".

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmer mit seiner Tochter Maximilia, 2020

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmers Tochter Maxi

Instagram / doktorjohanneswimmer Johannes Wimmers im Juli 2023

