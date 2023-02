Süßes Bild: Zeigt San Diego Pooth hier etwa seine Freundin?

Lüftet San Diego Pooth (19) damit das Geheimnis um seine Freundin? Seit 2021 lebt der Sohn von Verona (54) und Franjo Pooth (53) in Florida, um dort seine Karriere als Profigolfer anzukurbeln. Im November vergangenen Jahres berichtete die Moderatorin von einem Besuch bei ihrem Spross in den USA – und verriet dabei, dass er inzwischen vergeben ist. Jetzt zeigte sich Diego im Netz mit einer Blondine – ist das etwa seine Freundin?

In seiner Instagram-Story teilte der 19-Jährige einen ungewohnten Schnappschuss: Darauf ist er mit einer unbekannten jungen Frau zu sehen. Sie stehen dicht beieinander und strahlen in schicker Garderobe in die Kamera. Ob es sich bei der Blondine um seine Liebste handelt? Die Beschreibung von Diegos Mutter würde passen. "Sehr süß! Blonde Haare, große blaue Augen, sehr durchtrainiert", hatte Verona vor wenigen Monaten gegenüber Gala berichtet.

Die Liebe zum Sport scheint Diego und seine Freundin zu verbinden. Während er sich für eine Laufbahn als Golfer entschieden hat, peilt sie eine professionelle Karriere als Tennisspielerin an, wie Verona erzählte. Beide Sportarten werden auf Diegos Schule angeboten.

Anzeige

Instagram / san_diego_pooth San Diego Franjo Pooth und seine Familie im April 2022

Anzeige

Instagram / san_diego_pooth San Diego Franjo Pooth im Juni 2022

Anzeige

Instagram / verona.pooth San Diego und Verona Pooth, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de