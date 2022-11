Verona Pooth verrät: Sohn San Diego hat jetzt eine Freundin!

San Diego Franjo Pooth (19) ist offiziell vom Markt! Der Sohn von TV-Star Verona Pooth (54) lebt derzeit in Florida. Dort geht er an einer privaten Sportakademie seinem Traum, Golfprofi zu werden, nach. Dabei hat er natürlich auch Kontakt zu Gleichgesinnten. Eine Frau hat es ihm nun besonders angetan. Im März äußerte der Promi-Sohn erst noch, dass er Single wäre – das hat sich in der Zwischenzeit aber geändert. Denn Mama Verona verrät jetzt: Diego hat eine Freundin!

Bei GALA plaudert die Moderatorin aus: "Wir haben ihn besucht, weil wir gerade in Los Angeles waren und dann sind wir da hingeflogen und er hat eine Freundin da gefunden." Sie fährt fort und erklärt: "Weil auf der Schule Saddlebrook, das ist, ich würde sagen, eine Akademie, da gibt es nur Golfer und Tennisspieler." Deshalb läge es auch sehr nah, dass die Partnerin des 19-Jährigen ebenfalls Sportlerin ist.

Erst im Sommer wurde Diego wegen eines Fehltritts sechs Wochen vom Golftraining suspendiert. Doch er sei sehr ehrgeizig, verriet Verona damals gegenüber GALA: "Diegos großer Traum ist es, sich ein Golfstipendium für die Universität zu erspielen. Dieses Aufbaujahr ist sehr wichtig, um herauszufinden, wie seine Chancen stehen, eines Tages Golfprofi zu werden."

Instagram / san_diego_pooth San Diego Franjo Pooth im Juni 2022

Instagram / san_diego_pooth San Diego Franjo Pooth und seine Familie im April 2022

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth

