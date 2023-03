176 Milliarden Euro: Elon Musk ist reichster Mensch der Welt

Jetzt holte sich Elon Musk (51) den Titel wieder zurück. Der Unternehmer hat mit seinen innovativen Ideen und bahnbrechenden Firmen wie Tesla und SpaceX den Durchbruch geschafft. Im Jahr 2022 kaufte er sich sogar die Social-Media-Plattform Twitter. Doch seine Pläne führen noch viel weiter – er möchte den Mars besiedeln und erneuerbare Energiequellen verbessern. Mit seinen Einnahmen war er bereits der reichste Mensch der Welt, verlor diesen Titel aber an den Franzosen Bernard Arnault (73). Doch jetzt stieg Elon wieder ein Treppchen nach oben.

Vor etwa zweieinhalb Monaten musste der Tesla-Chef den Titel an Bernard abgeben – die Aktien seines Autounternehmens sind in der vergangenen Woche jedoch wieder um 5,5 Prozent gestiegen, wie Just Jared jetzt berichtete. Das ließ sein Vermögen so weit steigen, dass er den LVMH-CEO wieder von dem Thron stoßen konnte. Elons Vermögen besteht zurzeit umgerechnet aus etwa 176 Milliarden Euro, Bernards Kapital hingegen beträgt umgerechnet etwa 175 Milliarden Euro.

Aber tatsächlich könnte der Besitz von Elon noch viel größer sein. Nachdem der Twitter gekauft hatte, ging es mit dem Unternehmen schnell bergab – gleichzeitig sanken auch die Tesla-Aktien. Er verlor in weniger Zeit umgerechnet knappe 47 Milliarden Euro.

Anzeige

Getty Images Elon Musk im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Bernard Arnault, LVMH-CEO

Anzeige

Getty Images Elon Musk im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de