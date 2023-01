Elon Musk ist jetzt Person mit größtem finanziellen Verlust

Diesen Rekord wollte Elon Musk (51) sicherlich nicht aufstellen! In den vergangenen Monaten sorgte der Tech-Mogul für jede Menge Schlagzeilen: Nach ewigem Hin und Her kaufte der Tesla-CEO tatsächlich die Social-Media-Plattform Twitter. Danach ging es mit dem Unternehmen jedoch schnell bergab – woran viele dem Milliardär und seinen strengen Maßnahmen die Schuld geben. Noch dazu ist zuletzt die Tesla-Aktie eingebrochen. Beides dürfte zu folgendem Effekt geführt haben: Musk hat so viel Geld verloren, dass er damit einen Rekord aufgestellt hat!

Laut Forbes ist sein Nettovermögen seit November 2021 um satte 182 Milliarden Dollar auf nunmehr 138 Milliarden Dollar im Januar 2023 geschrumpft. Damit ist Musk ein Eintrag ins Guinnessbuch der Weltrekorde sicher – und zwar mit dem größten Verlust eines Privatvermögens aller Zeiten. Somit hat er auch seine Stellung als reichster Mensch der Welt verloren, die er 2022 eine Zeit lang innehatte. Der Milliardär äußerte sich bisher nicht zu den neuen Entwicklungen auf seinem Bankkonto.

Nachdem Elon die Twitter-Nutzer hat abstimmen lassen, ob er als CEO zurücktreten sollte, kam es zu einem eindeutigen Ergebnis: Die Mehrheit will, dass er abdankt! Deshalb wollte wiederum Snoop Dogg (51) von seinen Followern wissen, ob er in Elons Fußstapfen treten sollte – er bekam millionenfach Zustimmung für seine Idee. Ob es wohl bald wirklich einen Machtwechsel geben wird?

Anzeige

Getty Images Elon Musk, Twitter-Chef

Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Anzeige

Getty Images Snoop Dogg im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de