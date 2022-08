Sorge um Gesundheit? Mike Tyson jetzt im Rollstuhl gesichtet

Wie steht es um Mike Tysons (56) Gesundheit? Der US-Amerikaner gehörte zu den besten Schwergewichtsboxern weltweit. In den 1980er-Jahren feierte der Sportler zu Beginn seiner Karriere große Erfolge. 2011 wurde er in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen. Inzwischen hat sich Mike zur Ruhe gesetzt, doch jetzt macht ihm seine Gesundheit offenbar zu schaffen. Die Boxlegende wurde in einem Rollstuhl gesichtet.

Auf Bildern, die The Sun vorliegen, ist zu sehen, wie Mike in einem Rollstuhl durch den Flughafen von Miami geschoben wird. In der Hand hält der 56-Jährige einen Gehstock. Dem Newsportal zu folge habe er Probleme mit dem Ischias, weswegen er auf den Rollstuhl angewiesen sei. Bereits wenige Wochen zuvor wurde Mike mit einem Gehstock in einem New Yorker Hotel gesichtet.

Obwohl der einstige Boxweltmeister am Flughafen von Miami sichtlich angeschlagen aussah, nahm er sich Zeit für seine Fans. The Sun zufolge machte er mit ihnen Selfies und unterhielt sich mit ihnen.

Mike Tyson, Boxprofi

Mike Tyson nach seinem Kampf gegen Roy Jones Jr.

Mike Tyson, Box-Ikone

