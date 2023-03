So süß gratuliert Hailey Bieber ihrem Justin zum Geburtstag!

Hailey Bieber (26) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Seit 2018 ist das Model mit dem Musiker Justin Bieber (29) verheiratet – die beiden sind ein Herz und eine Seele. Im Netz zeigt die Beauty gerne mal, wie happy sie und ihr Gatte miteinander sind. Ihr Lieblingsaspekt an ihrer Ehe? Die Kameradschaft, die sie mit Justin hat. Nun feierte er seinen 29. Geburtstag und da durften süße Glückwünsche seiner Liebsten selbstredend nicht fehlen!

Via Instagram teilte die 26-Jährige nun eine niedliche Bilderreihe, die sie und Justin überglücklich zusammen zeigen. Dazu machte Hailey ihrem Göttergatten eine Liebeserklärung. "29 sah nie besser aus. Herzlichen Glückwunsch an meinen besten Freund", schwärmte die Rhode-Erfinderin. Sie könne nicht in Worte fassen, was Justin ihr bedeutet. "Auf mehr Freude, mehr Reisen, leckeres Essen, Abenteuer, mehr Frieden, Spaß und vor allem mehr Liebe", schrieb sie abschließend.

Im vergangenen Jahr mussten die Eheleute jedoch eine schwere Zeit zusammen durchstehen. Justin litt am sogenannten Ramsay-Hunt-Syndrom, weswegen seine eine Gesichtshälfte gelähmt war. Hailey war ihm damals eine große Stütze gewesen. "Was ich und er durchmachen mussten – es verbindet einen", hatte die Lauftstegschönheit damals dazu bei "Good Morning America" erklärt.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, Februar 2022

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juni 2022

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber, Januar 2023

