Täglich Therapie: Megan Fox und MGK wollen Beziehung retten

Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) halten an ihrer Liebe fest. Vor einigen Wochen hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass die Beziehung der Schauspielerin und des Musikers vor dem Aus steht. Die Transformers-Darstellerin soll davon überzeugt gewesen sein, dass ihr Verlobter ihr fremdgeht. Das habe sich aber als Missverständnis herausgestellt. Dennoch scheint die Beziehung der beiden darunter gelitten zu haben. Laut einem Insider wollen Megan und MGK nun versuchen, sich mithilfe täglicher Therapiesitzungen wieder anzunähern.

"[Sie] sprechen täglich per Zoom mit einem Paartherapeuten", verriet eine Quelle gegenüber Page Six. Vor allem die zweifache Mutter setze viel Hoffnung in die Hilfe des Experten. "Megan ist der Meinung, dass sie der Therapie eine Chance geben müssen, bevor sie irgendwelche dauerhaften Entscheidungen treffen", erklärte der Informant.

Doch auch wenn die 36-Jährige und der Sänger alles daran setzen, ihre Probleme aus der Welt zu schaffen, sollen sie derzeit dennoch getrennte Wege gehen. "Sie haben sich getrennt, aber Megan sieht, wo sie stehen. Sie will sehen, was sie noch retten können", hatte eine Quelle vor wenigen Tagen gegenüber Page Six erzählt.

