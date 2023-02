Zurück auf Insta: Megan Fox reagiert auf Fremdgehvorwürfe!

Ist an den Vorwürfen nichts dran? In den letzten Tagen scheint es zwischen Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) Ärger im Paradies zu geben. Seit einem Jahr ist das Paar nun schon miteinander verlobt. Vor einigen Tagen waren allerdings Spekulationen über eine mögliche Liebeskrise aufgekommen und es standen sogar Fremdgehvorwürfe gegen den Musiker im Raum. Um diese zu entkräften, ist die Transformers-Darstellerin sogar zurück auf Instagram. Laut Megan gibt es keine dritte Partei in ihrer Beziehung mit MGK!

In einem neuen Beitrag auf Instagram stellt die 36-Jährige einiges klar. "Es gibt keine dritte Partei, welche sich in die Beziehung in irgendeiner Weise eingemischt hat", äußert sich Megan mit deutlichen Worten. Sie hasse es zwar, die Öffentlichkeit ihrer Schlagzeilen zu berauben, doch sie weist diese auch dazu an, diese fallen zu lassen und "all die unschuldigen Menschen in Ruhe zu lassen".

Derweil soll das zerrüttete Paar an ihrer Beziehung arbeiten. "Sie holen sich professionelle Hilfe, weil sie wollen, dass es funktioniert", berichtete ein Insider gegenüber People. Dafür wollen die Verlobten an ihren Problemen gemeinsam arbeiten. Megan sei zwar noch sehr sauer, aber nicht bereit, die Beziehung aufzugeben. "Ihm geht es genauso", fügte der anonyme Tippgeber hinzu. Eine Trennung sei aktuell keine Option.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der Universal Music Group’s 2023 After Party

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im November 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

