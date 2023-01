Familie ist sicher: So kam Aaron Carter wirklich ums Leben

Ist das die Ursache von Aaron Carters (✝34) tragischem Tod? Der kleine Bruder von Backstreet Boys-Mitglied Nick Carter (42) ist vor wenigen Monaten überraschend im Alter von 34 Jahren gestorben. Er wurde leblos in der Badewanne von seiner Haushälterin gefunden. Als der Notdienst anrückte, konnte bloß noch sein Tod festgestellt werden. Die Ursache für sein plötzliches Ableben ist nach wie vor unklar – Aarons Familie hat jedoch eine Idee, was tatsächlich zu seinem Tod führte.

Wie TMZ berichtet, seien die Polizisten an dem verhängnisvollen Tag zu Aarons Haus gerufen worden, wegen einer Meldung, dass der Sänger ertrunken sei. Doch obwohl der Blondschopf in seiner Badewanne gefunden worden ist, sei bei der Autopsie kein Wasser in seinen Lungen vorhanden gewesen – wie Aarons Verlobte Melanie Martin und seine Mutter Jane Carter erzählen. Stattdessen vermuten sie, dass Drogen die Ursache für seinen Tod gewesen seien. Die Angehörigen des "I'm All About You"-Interpreten warten zwar noch auf Ergebnisse, doch es werde bereits bezüglich eines Drogendeals in der Nacht von Aarons Ableben ermittelt.

Bereits in der Vergangenheit hatte der Popsänger mit Drogenproblemen zu kämpfen. Wie bereits kurz nach seinem Tod berichtet worden war, sollen am Tatort Druckluftdosen und verschreibungspflichtige Pillen gefunden worden sein. Das Einatmen von Dosenluft kann einen sofortigen Rausch und Wahnvorstellungen auslösen. Außerdem können die giftigen Stoffe im Gehirn einen Ausfall des Atemzentrums auslösen.

Jane Carter und Aaron Carter, Oktober 2019

Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie Martin

Aaron Carter, ehemaliger Kinderstar

