Davids Beruf als Influencer: "Der Bachelor"-Fans stört es

Davon sind die Der Bachelor-Fans alles andere als begeistert! Seit Jahren fesselt das beliebte Datingformat die Reality-TV-Fans. Gestern war nun der Auftakt der diesjährigen Staffel im TV zu sehen – mit David Jackson als Rosenkavalier. Konnte der Herzensbrecher die Zuschauer vor den Fernsehern bereits von sich überzeugen? Eine Sache scheint die Fans immerhin schon jetzt zu stören: Davids Beruf als Influencer!

Auf Twitter teilten die Zuschauer schonungslos ihre Meinung darüber, wie der Hottie seine Brötchen verdient. "Ich möchte ja gewiss nicht negativ und voreingenommen sein, aber Influencer – Verzeihung, Content Creator – mit Wohnsitz Dubai wäre bei mir ein ganz klares Ausschlusskriterium ", tweetet ein "Der Bachelor"-Fans, während ein weiterer genervt postet: "Warum kann der Bachelor nicht mal ein ganz normaler Mensch sein mit einem ganz normalen Job? Dachdecker, Busfahrer, Bürokaufmann? Warum nicht?"

Obwohl Davids Beruf bei den Zuschauern nicht sonderlich gut ankommt, schätzt der ehemalige Bachelor Andrej Mangold (36) die Chancen des 32-Jährigen gut ein, seine Traumfrau zu finden. "Was man natürlich sieht, ist ein attraktiver Kerl, hat einen Bombenkörper – er ist Sportler. Und das ist halt auch schon das, was man weiß und was man kennt", erklärte Andrej gegenüber Promiflash.

David Jackson im März 2022

David Jackson, Bachelor 2023

Andrej Mangold, Juli 2022

