Ganz natürlich: Chrissy Teigen teilt süßes Foto mit Familie

Chrissy Teigen (37) hat all ihre Lieben zusammen! Vor Kurzem wurden sie und ihr Mann John Legend (44) erneut Eltern: Nach ihrer Tochter Luna (6) und Söhnchen Miles (4) durften sie die kleine Esti auf der Welt begrüßen. Immer wieder teilt das Model Einblicke in den Alltag mit seinen Kindern und verzückt die Community auch mit ganz besonders süßen Schnappschüssen. Nun teilte Chrissy ein seltenes Familienfoto mit der ganzen Familie.

Auf Instagram postete sie einen ganz natürlichen Schnappschuss in lässigen Outfits: Vertraut lehnt sich Chrissy darauf auf dem Sofa an ihren Liebsten, die beiden ältesten Kinder kuscheln sich an ihre Eltern – und Luna hat die kleine Esti auf dem Arm. Dass die 37-Jährige ihre ganze Familie für ein Foto zusammenbekommt hat, ist eine Besonderheit: "Das nächste Ziel: Alle von uns und alle Tiere", verkündete sie ihren nächsten ambitionierten Fotoplan unter dem Bild.

Und Tiere gibt es im Haus Teigen/Legend wirklich genug: "Pudel, französische Bulldogge, ein Terrier, Dachshund, zwei Hasen und eine Bartagame und wahrscheinlich noch etwas anderes, während ich das hier hochlade", zählte Chrissy ihren ganzen Zoo auf. Vor zwei Jahren hatte sie sich allerdings von ihrer heiß geliebten Bulldogge Pippa verabschieden müssen.

Anzeige

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern am Valentinstag 2023

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im März 2022 in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihr Sohn Miles mit ihrem Hund im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de