Matze Höhn meldet sich erstmals nach Trennung von Michelle!

Matthias Höhn (27) spricht Klartext! Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller ist aktuell mit seiner Ex-Freundin Jenefer Riili bei Prominent getrennt zu sehen. Dort betont er immer wieder seine Loyalität zu seiner Partnerin Michelle. Doch nachdem diese gestern alle gemeinsamen Fotos gelöscht hatte, bestätigte sie kurz darauf, dass zwischen ihr und dem TV-Star alles aus ist. Mit Promiflash sprach Matze nun das erste Mal über das Liebes-Aus.

Gegenüber Promiflash verriet der 27-Jährige, dass es ihm nicht gut gehe: "Mir geht es dementsprechend, eine Trennung ist nie einfach." Matze erklärte außerdem, dass die Entscheidung noch so frisch sei, dass er noch nicht sagen könne, wie der Kontakt zu seiner Verflossenen sich entwickele. "Das wir die Zeit zeigen", meinte der Influencer. Schon fest stehe hingegen, dass er in der gemeinsamen Wohnung bleiben wird und Michelle auszieht.

Warum die Liebe zerbrach, wollte Matthias nicht preisgeben: "Zum Grund möchte ich jetzt nichts sagen, leider ist es so gekommen." Dass er aktuell in der Villa der Verflossenen zu sehen ist, lässt die Vermutung aufkommen, dass das Scheitern der Beziehung damit zusammenhängt. Doch diese Spekulationen hatte Michelle direkt dementiert: "Ach so und es geht hier nicht um 'Prominent getrennt' – sondern um private Dinge."

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn im Januar 2021

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Erster Schnappschuss von Matze Höhn und seiner Freundin Michelle

Anzeige

Instagram / michelleesimoel_ Matthias Höhn und Freundin Michelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de