Es ist ein...! Anna Adamyan verrät das Geschlecht des Babys

Anna Adamyan (26) gewährt ihren Fans neue Einblicke in ihre Schwangerschaft! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Sargis Adamyan (29) hatten im November 2022 eine tolle Neuigkeit verkündet: Die Influencerin hat es trotz ihrer Endometriose-Erkrankung und nach zahlreichen Versuchen geschafft und ist im Moment schwanger. Aber darf sich das Paar eigentlich auf einen kleinen Jungen oder auf ein kleines Mädchen freuen? Jetzt verriet Anna endlich das Geschlecht ihres ungeborenen Babys!

Nach ihrer großen Babyparty am Montag meldete sich Anna jetzt mit einem niedlichen Posting auf Instagram zu Wort. Zu einer ganzen Reihe von Fotos, auf denen sie und Sargis total happy posieren, schrieb sie voller Stolz: "Nach vier Jahren, viel Schmerz und Tiefpunkten ist er jetzt in mir – unser persönlicher Goldjunge. Wir erwarten also einen kleinen Jungen." Im Moment sei sie einfach total emotional und dankbar.

Das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes ist Anna aber offenbar total egal! "Aber so oder so, ganz egal welches Geschlecht – eines steht fest: Dieses Wunder wird jetzt schon unglaublich geliebt", schwärmte die Mama in spe nämlich zudem auf der Fotoplattform.

Anzeige

Instagram / sargis_adamyan Anna Adamyan mit ihrem Mann Sargis Adamyan

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Anzeige

Instagram / anna.wilken Sargis und Anna Adamyan im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de