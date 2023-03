Affären-Drama um Kate Merlan und Matze: Das sagen die Stars!

Welcher Meinung sind eigentlich die Promis? Nachdem Matthias Höhn (27) seine Trennung von seiner Freundin Michelle öffentlich gemacht hatte, kam es schnell zu Gerüchten: Laut einem Insider soll der TV-Star seine Ex mit Kate Merlan (36) betrogen haben, mit der er gemeinsam für Prominent getrennt vor der Kamera stand. Während die Beschuldigten zu den Vorwürfen bisher noch schweigen, sind andere dagegen in Plauderlaune: Das sagen die Stars dazu!

Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram tummeln sich viele Fan-Kommentare. Doch auch Sternchen des Reality-Kosmos ließen es sich nicht nehmen und gaben ihren Senf dazu. Allen voran Ex on the Beach-Teilnehmer Cedric Beidinger, der noch ordentlich Öl ins Feuer goss: "Wieso nicht, was spricht denn gegen Sex?" Aber auch Matzes Co-Star Juliano Fernandez konnte sich einen provokanten Kommentar nicht verkneifen und schrieb: "Assi, aber geil finde ich das."

Mrs.Marlisa scheint dagegen anderer Meinung zu sein. Gemeinsam mit ihrem Ex Fabio De Pasquale war sie ebenfalls mit Kate und Matze in dem beliebten Format zu sehen. Die Influencerin ist überzeugt: "Oh mein Gott. Niemals! Das glaub ich nicht!"

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, Reality-TV-Star

Anzeige

RTL Juliano Fernandez, "Prominent getrennt"-Star

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs. Marlisa, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de