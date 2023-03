Anne Wünsche und ihre Töchter produzieren eigene Kinderserie

Anne Wünsche (31) ist ein richtiges Allroundtalent! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist seit Sommer 2022 stolze Mama von drei Kindern: Sohnemann Sávio Elio erblickte im Juli das Licht der Welt. Die Influencerin ist aber nicht nur Vollblutmama, sondern auch Unternehmerin. Nun hat die Beauty sich noch einem weiteren Projekt angenommen, an dem ihre älteren Kids sogar mitwirken dürfen: Anne und ihre Töchter Juna und Miley sprechen die Stimmen ihrer eigenen Kinderserie ein!

"Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, Miley und Juna", fing Anne in ihrer Instagram-Story an und kündigte ein großes Projekt an, an dem sie nun schon seit Längerem arbeitet. Das Projekt dreht sich um das Zeichentrickeinhorn Mina, welches die dreifache Mama 2021 kreiert hat: "Ich kam dann im letzten Jahr auf die Idee, Mina komplett animieren zu lassen und daraus eine Serie für Kinder zu produzieren." Die produziere sie selber und auch die Vertonung übernehme Anne – mit der Unterstützung ihrer Töchter.

Dass die Mädels im Hause Wünsche alle an dem Projekt mitarbeiten, macht Anne richtig glücklich. "Ich bin so unglaublich stolz auf uns. Miley hat einfach die perfekte Stimme für Mina. Und auch Juna hat eine kleine Stimmrolle bekommen", schwärmte die YouTuberin.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im November 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Februar 2023

