Anne Wünsche emotional: Baby Sávio ist schon vier Monate alt

Sie werden so schnell groß! Anne Wünsche (31) wurde im Juli wieder Mutter. Nach ihren Töchtern Miley und Juna begrüßte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nun erstmals einen Sohn namens Sávio Elio auf der Welt. Mittlerweile scheint sich die Influencerin auch schon an den neuen Familienalltag gewöhnt zu haben. Dass der Kleine nun schon vier Monate alt ist, kann Anne selbst kaum glauben!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 31-Jährige nun eine Aufnahme von ihrem Sohn. Sein Gesicht zensierte sie dabei mit einem Bären-Emoji. "Vier Monate. Ich habe aktuell das Gefühl, ihm bei der Entwicklung zuschauen zu können", notierte Anne in der Bildunterschrift darunter und fügte hinzu: "Bald rennt er in der Bude herum, sabbert die Spielsachen von Juna an, schmiert seine Finger an allen Möbelstücken ab [... ]." Auch wenn diese Zeit sicherlich sehr nervenaufreibend für die Berlinerin wird, freue sie sich schon sehr darauf.

Doch ist Annes Familienplanung nach der Geburt von Sávio eigentlich schon abgeschlossen? Erst vor wenigen Tagen hatte sie in einem Q&A preisgegeben, dass sie sich nach ihren drei Kids nun kein weiteres Baby mehr wünsche. "Nee, ich bin durch. Ich will keins mehr", hatte die Blondine in der Fragerunde klargestellt.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Baby Sávio

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Sohn, September 2022

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de