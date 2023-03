Bestätigt: Prinz Harry und Meghan räumen Frogmore Cottage

Prinz Harry (38) und seine Meghan (41) verlieren ihre Unterkunft in Großbritannien! Das Paar legte vor rund zwei Jahren seine royalen Pflichten nieder und wanderte in die Vereinigten Staaten aus. Bei den Besuchen in Harrys Heimatland kamen die Zweifacheltern im Frogmore Cottage unter, welches die Queen (✝96) ihnen zur Hochzeit geschenkt hatte. Wie unter anderem ITV berichtete, wurde nun bestätigt: König Charles (74) wirft die Eheleute aus der Residenz raus!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de