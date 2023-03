Prinz Harry und Meghan bestätigen Frogmore-Cottage-Rauswurf

Nun ist Prinz Harry (38) und Herzogin Meghans (41) Auszug aus dem Frogmore Cottage wohl offiziell! In den vergangenen Jahren sorgten die beiden immer wieder für negative Schlagzeilen. Doch mit der Veröffentlichung von Harrys Memoiren "Reserve" scheinen Meghan und ihr Liebster einen Schritt zu weit gegangen zu sein. Zuletzt kursierten die Gerüchte, dass König Charles III. (74) seinen Sohn und dessen Frau deswegen aus ihrer Unterkunft im Vereinigten Königreich werfen will. Jetzt ist es offiziell: Charles fordert Harry und Meghan auf, auszuziehen!

Wie unter anderem jetzt ITV berichtet, ist der royale Rauswurf nun endgültig: "Wir können bestätigen, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex aufgefordert worden sind, ihre Residenz in Frogmore Cottage zu verlassen", heißt es seitens des Sprechers des Ehepaares. Bis wann Harry und Meghan ihre Unterkunft räumen sollen, ist nicht bekannt. Allerdings behauptete eine Quelle gegenüber The Sun, dass der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) und seine Gattin bis zum Frühsommer Zeit hätten: "Anfangs wurden ihnen nur Wochen gegeben, aber jetzt haben sie mindestens bis nach der Krönung Zeit."

Statt der beiden soll nun Harrys skandalträchtiger Onkel Prinz Andrew (63) in das Haus mit fünf Schlafzimmern ziehen, nachdem ihm der Rauswurf aus seiner Residenz Royal Lodge angedroht wurde. Begeistert ist der 63-Jährige davon allerdings nichts: "Andrew sträubt sich gegen die Idee, in das Frogmore Cottage zu ziehen", verriet bereits ein Insider gegenüber The Sun.

Getty Images Prinz Charles im November 2021

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst 2015

