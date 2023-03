"Elvis"-Dreh: Um Austin Butlers Gesundheit stand es schlecht

Für diesen Film hat sich Austin Butler (31) verausgabt. Zuletzt war er als Elvis Presley (✝42) im gleichnamigen Streifen zu sehen. Für die Verkörperung der Musiklegende konnte er einen Grammy als bester Hauptdarsteller einheimsen – und ist im kommenden Monat auch ein heißer Anwärter auf einen der begehrten Oscars! Doch für diesen Erfolg ist der Schauspieler immer wieder an seine Grenzen gegangen: Austins Gesundheit hat unter den "Elvis"-Dreharbeiten sehr gelitten!

"Ich wurde während der gesamten Zeit, in der ich [Elvis] gedreht habe, nicht krank, aber an dem Tag, an dem ich fertig war, landete ich in der Notaufnahme", erzählte er People. Austin habe wegen eines Virusinfekts, der eine Blinddarmentzündung ausgelöst hatte, sieben Tage im Bett verbracht. Mehr Zeit zum Pausieren gab es allerdings nicht, denn danach hatte der begehrte Darsteller direkt den nächsten Job: "Ich hatte nur eine Woche Auszeit."

Doch schon während der Dreharbeiten hatte Austin gesundheitliche Probleme: Seine Stimme, mit der er eigentlich die Elvis-Songs trällern sollte, war immer wieder angeschlagen. "An einem bestimmten Punkt verlor ich einfach meine Stimme", berichtete der 31-Jährige. Deshalb habe er dann mehrere Tage eine Singpause einlegen müssen. "Es gab diese Tage, aber es war auch die beste Zeit meines Lebens", stellte er abschließend klar.

Getty Images Austin Butler, 2022

Getty Images Austin Butler, SAG Awards 2023

Getty Images Austin Butler bei den Critic's Choice Awards 2023

