"Elvis"-Star Austin Butler rührte Riley Keough zu Tränen!

Riley Keough (33) konnte ihre Emotionen nicht zurückhalten. Vergangenes Jahr feierte die Verfilmung des Lebens von Elvis Presley (✝42) in den Kinos Premiere. Für seine Performance wird Hauptdarsteller Austin Butler (31) seither immer wieder in den höchsten Tönen gelobt. Doch nicht nur die Filmkritiker sind begeistert – auch die Familie des King of Rock 'n' Roll ist angetan. Wie Elvis' Enkelin Riley jetzt verriet, habe sie Austins Darbietung sogar zu Tränen gerührt!

"Ich denke, er war herausragend und unglaublich. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass jemand in der Lage ist, meinen Großvater so zu verkörpern, wie er es getan hat", schwärmte die 33-Jährige bei "Live! With Kelly and Ryan" von dem Schauspieler. Auch von dem Film war die "Zola"-Darstellerin begeistert, doch Austin habe sie besonders beeindruckt. "Ich war eine Woche lang in Tränen aufgelöst, nicht nur wegen des Films, sondern auch wegen seiner Leistung", erklärte die gebürtige Kalifornierin.

Auch Priscilla Presley, die Witwe des verstorbenen Musikers, sei von Austins Darbietung überwältigt gewesen. In einem Interview mit Entertainment Tonight hatte Regisseur Baz Luhrmann (60) von dem Lob erzählt, dass der Filmstar von der 77-Jährigen erhalten hatte. "Jedes Zwinkern, jede Bewegung, wenn mein Mann hier wäre, würde er sagen: 'Verdammt, du bist ich!'", habe in einer Mail an den 31-Jährigen gestanden.

