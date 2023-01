Austin Butler begeisterte Lisa Marie Presley in "Elvis"

Lisa Marie Presley (✝54) starb gestern überraschend nach einem Herzinfarkt. Vor ihrem plötzlichen Tod war sie gar nicht mehr aus dem Schwärmen über die Filmbiografie ihres Vaters Elvis Presley (✝42) herausgekommen. Für "Elvis" war Austin Butler (31) in die Rolle des King of Rock 'n' Roll geschlüpft. Für seine Darstellung hatte der Kalifornier sich intensiv mit dem Musiker auseinandergesetzt. So großartig fand Lisa Marie Austin Butlers Darstellung von "Elvis"!

"Es ist, als hätte er ihn kanalisiert", hatte sich die Kalifornierin zu Austins Darstellung ihres Vaters in einem Interview mit EW geäußert. Sie habe mitbekommen, wie der Schauspieler sein Herz und seine Seele in die Recherche, ins Lesen und ins Lernen für die Verkörperung der Musiklegende gesteckt habe. "Er hat ihn in jeder möglichen Hinsicht geehrt", hatte sie glücklich geschwärmt. Auch nach den Dreharbeiten seien die beiden in Kontakt geblieben und Austin sei sogar zu der 88. Geburtstagsparty von Lisa Maries Vater erschienen.

Am Mittwoch tauchte Lisa Marie noch bei den Golden Globes auf, um "Elvis" zu vertreten. Dabei wirkte sie allerdings bereits geschwächt und unsicher. In dem Clip von Extra TV sieht man, wie sie sich während des Interviews an den Arm ihres Freundes Jerry Schilling klammern musste. "Ich werde dich am Arm packen", kündigte die dreifache Mutter ihm vorher an. Außerdem sprach sie langsam und undeutlich und verschluckte die Worte bei der Beantwortung der Fragen. Bereits dieser letzte Auftritt sorgte für große Beunruhigung bei den Fans.

Anzeige

Warner Bros / Hugh Stewart Austin Butler im Film "Elvis"

Anzeige

Getty Images Austin Butler und Priscilla Presley im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley, Juni 2022

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Lisa Marie so ein großer Fan von "Elvis" war? Nein, überhaupt nicht! Ja, das habe ich schon mitbekommen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de