"Maulwurfi": Königin Camilla hat einen neuen Vierbeiner

Königin Camilla (77) hat ein neues Familienmitglied. Voller Stolz präsentiert die Gattin von König Charles III. (76) ihren kleinen Welpen Moley, einen Jack-Russell-Mischling. Der jüngste Zugang in ihrer tierischen Familie stammt aus dem Tierheim "Battersea Dogs and Cats Home", dessen Schirmherrin Camilla ist. Im Februar 2025 nahm die Ehefrau des Monarchen den damals acht Wochen alten Welpen bei sich auf und entschied sich liebevoll für den Namen Moley, zu Deutsch Maulwurfi, weil sein Äußeres sie an einen Maulwurf erinnerte. In einem Instagram-Post zeigt sich die Royaldame im Sommerkleid und Cardigan innig kuschelnd mit ihrem neuen vierbeinigen Gefährten.

Unter dem Beitrag stellt sie ihren neuen Welpen als einen "schelmischen" kleinen Kerl vor. Viele Fans loben Camilla für ihr Engagement im Bereich der Tierheime. "Danke, dass Sie diese kleine Seele gerettet haben. Und dass Sie sich für die Rettung einsetzen", kommentiert ein User unter dem Beitrag. Ein weiterer Nutzer lobt: "Was mir an der Queen am besten gefällt, ist ihre Tierliebe und ihre Adoption von geretteten Tieren."

Das neue Familienmitglied kam für Camilla nach einem schweren Verlust: Erst im November 2024 musste die Königin von ihrer geliebten Hündin Beth Abschied nehmen, die sie über ein Jahrzehnt begleitet hatte. Zusammen mit Bluebell, der anderen Hündin des Paares, hatte Beth ein neues Zuhause bei den Royals gefunden, nachdem beide aus einem Tierheim gerettet worden waren. Nun setzt Moley diese Tradition fort und sorgt für neuen Schwung bei der Königin, die sich sichtlich über ihren verspielten Begleiter freut. Ob der kleine Wirbelwind sie auch zu offiziellen Terminen begleiten wird, bleibt abzuwarten, aber schon jetzt ist er ein Star auf den sozialen Netzwerken.

Getty Images Königin Camilla im April 2025

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025

